Опубликован секретный документ о внутренних разборках спецслужб Британии Times: спецслужбы Британии не могут наладить совместную работу

Британские спецслужбы испытывают трудности с координацией действий и обменом информацией, пишет The Times со ссылкой на внутренний доклад. Документ был подготовлен еще в 2023 году бывшим советником премьер-министра Ником Тимоти, однако его публикация затянулась почти на два года.

В докладе указывается, что службы контрразведки MI5, внешней разведки MI6 и Центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, демонстрируют «низкий уровень сотрудничества» и «разрозненную систему подотчетности». По словам источника, споры между ведомствами нередко приводят к тупиковым ситуациям.

Если только премьер-министр не склонит чашу весов, ситуация зайдет в тупик. Это полный кошмар, — объяснил инсайдер.

Одним из примеров стал спор вокруг признания иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. MI5 выступала за этот шаг, тогда как MI6 опасалась негативных дипломатических последствий. В результате позиция внешней разведки взяла верх.

Авторы доклада предложили создать должность министра по вопросам безопасности, который мог бы стать посредником между MI5, MI6 и GCHQ. Также предлагается передать Национальному агентству по борьбе с преступностью функции обеспечения нацбезопасности от полиции Лондона.

Ранее в СВР сообщили, что британские разведслужбы, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей. По словам главы ведомства, Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран Евросоюза.