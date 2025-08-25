Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 21:49

«Кошелек»: просьбы Зеленского дать денег вызвали возмущение в Греции

Pentapostagma: Зеленский превратил Европу в бездонный кошелек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает Европу как кошелек, из которого постоянно можно высасывать деньги, заявили аналитики греческого портала pentapostagma.gr. При этом страны ЕС уже пожертвовали Киеву гигантские суммы, отметили журналисты.

Зеленский превратил Европу в бездонный кошелек <…> и готовится снова протянуть руку к своим европейским союзникам с просьбой о выделении астрономической суммы в $1 млрд в месяц — разумеется, на закупку американского оружия, — подчеркнули иностранные аналитики.

Европа опустошила свои склады с оружием, но Киев требует еще, заметили в издании. Если лидеры стран ЕС поведутся на просьбы Зеленского, то расходы лягут на плечи рядовых граждан. Однако жители Евросоюза уже вымотаны высокими налогами и ростом цен, добавили аналитики.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи беженцам. Глава ведомства не уточнил, до какого числа будут действовать текущие соглашения с компанией.

