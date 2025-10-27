Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:20

«Я устала»: Инстасамка сделала неожиданное заявление о своем будущем

Певица Инстасамка заявила, что собирается сменить псевдоним

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) заявила, что собирается отказаться от своего сценического имени и начать все с чистого листа. В интервью журналистке Ксении Собчак она призналась, что сильно устала от того образа, к которому привыкли ее поклонники.

Я не могу представить, что я всю жизнь себя вела так и делала вот это. Инстасамки через 10 лет уже не будет. <…> Мы с ней сделали все, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше, — подчеркнула исполнительница.

Перед сменой псевдонима она планирует выпустить новый альбом с коллаборациями, в который могут войти фиты не только с российскими, но и с зарубежными исполнителями. После выхода пластинки Инстасамка как проект перестанет существовать, резюмировала Еропкина.

Ранее Инстасамка похвасталась, что купила автомобиль McLaren 750S Spider. Певица приобрела спорткар за 30 млн рублей. Корпус машины построен на углепластиковом шасси, а ее максимальная скорость превышает 330 километров в час. Spider может разгоняться до 100 километров в час примерно за 2,8 секунды.

певицы
Инстасамка
знаменитости
музыка
