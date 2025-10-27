В Госдуме раскрыли, какую концепцию США по Украине готова принять Россия

Россия может рассмотреть мирную концепцию США по урегулированию украинского конфликта при выполнении ряда ключевых условий, в том числе при отводе войск ВСУ с новых территорий РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, речь идет о комплексном решении, которое также должно включать прекращение поставок западного оружия Киеву.

[В украинском конфликте] мы, наверное, все-таки будем настаивать на решении комплексных вопросов, а не на позиции: «Давайте прекратим, а потом будем смотреть». Если мы говорим, допустим, о прекращении огня, то тогда подразумеваем, что это должен быть и отвод войск ВСУ. Я думаю, что его следует осуществить с признанных территорий РФ. Я думаю, должны быть остановлены поставки оружия. Должны быть полностью решены гуманитарные вопросы, в частности по обмену, — пояснил Чепа.

Он отметил, что Москва постепенно пытается найти точки сближения с Вашингтоном. По словам депутата, под давлением украинских партнеров американская сторона каждый раз пересматривает свою позицию, пытаясь склонить главу Белого дома Дональда Трампа к определенным решениям.

Мы постепенно пытаемся найти точки сближения [с США]. Сегодня под давлением украинских партнеров каждый раз происходит пересмотр позиции, то есть они пытаются склонить Трампа к решению. Он в свою очередь предлагает нам прекратить огонь, остановить действия на линии соприкосновения, а дальше обсуждать какие-то вопросы, — подытожил Чепа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин в рамках саммита на Аляске подтвердил готовность работать над урегулированием украинского конфликта с опорой на предложенную США концепцию. По его словам, еще до саммита в Анкоридже спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф привез в Москву предложения по Украине, которые были внимательно изучены.