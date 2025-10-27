Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:57

Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать детали американской концепции урегулирования украинского кризиса, предложенной на встрече в Анкоридже, сообщает ТАСС. Представитель Кремля также воздержался от комментариев относительно соответствия этой инициативы российским подходам к гарантиям безопасности и стамбульским договоренностям.

Нет, не мог бы раскрыть, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что глава России Владимир Путин ценит намерение американского лидера Дональда Трампа разрешить кризис на Украине в кратчайшие сроки. При этом, по словам представителя Кремля, стремление достичь урегулирования за одну ночь выглядит нереалистично, учитывая глубину и сложность существующей ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не имеет необходимых ресурсов для собственного производства дальнобойных ракет. По его словам, Вооруженные силы Украины применяют «перекрашенные» ракетные комплексы, поставленные из Соединенных Штатов, Италии и других государств НАТО.

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

