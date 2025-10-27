Песков раскрыл, с кем Путин планирует встретиться 27 октября Песков: Путин проведет встречу с главой МИД КНДР в Кремле 27 октября

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прием иностранного гостя запланирован на середину дня в понедельник, 27 октября, в Кремле, передает ТАСС.

Песков уточнил, что Цой Сон Хи уже вела переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В середине дня Путин примет в Кремле министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, которая находится в Москве с визитом, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ вручил букет цветов Цой Сон Хи. Судя по кадрам, опубликованным представителем ведомства Марией Захаровой, министры также приобнялись. Дипломаты улыбнулись друг другу, а затем позировали фотографам для протокольной съемки.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.