Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 13:04

Песков раскрыл, с кем Путин планирует встретиться 27 октября

Песков: Путин проведет встречу с главой МИД КНДР в Кремле 27 октября

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прием иностранного гостя запланирован на середину дня в понедельник, 27 октября, в Кремле, передает ТАСС.

Песков уточнил, что Цой Сон Хи уже вела переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В середине дня Путин примет в Кремле министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, которая находится в Москве с визитом, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ вручил букет цветов Цой Сон Хи. Судя по кадрам, опубликованным представителем ведомства Марией Захаровой, министры также приобнялись. Дипломаты улыбнулись друг другу, а затем позировали фотографам для протокольной съемки.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.

Россия
КНДР
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России оценили интерес стран АСЕАН к Северному морскому пути
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Известная певица подает в суд на программу «Судьба человека»
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.