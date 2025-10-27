Декан МГИКа высказался о новых критериях оценки российского кино Декан МГИКа Кот: оценка традиционных элементов в кино нужна для защиты народа

Введение системы оценки традиционных ценностей в российских сериалах и фильмах призвано защитить ментальное и идеологическое состояние народа, заявил «Радио 1» декан МГИКа и кинорежиссер Юрий Кот. Он отметил, что в этой мере нет никакого ограничения свободы.

Зажимают не свободу, а вседозволенность. Дети смотрят, люди смотрят, они должны быть защищены со стороны государства от влияния на их сознание разного рода нехороших проявлений, — пояснил Кот.

Он уточнил, что нетрадиционные мотивы должны быть исключены в отечественных фильмах и сериалах. По его мнению, неприемлемы мат, демонстрация употребления алкоголя, курения и разврата.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что полный запрет криминальных фильмов лишит общество возможности обсуждать важные нравственные вопросы. По его мнению, кино должно оставаться честным.