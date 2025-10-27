Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:18

Декан МГИКа высказался о новых критериях оценки российского кино

Декан МГИКа Кот: оценка традиционных элементов в кино нужна для защиты народа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение системы оценки традиционных ценностей в российских сериалах и фильмах призвано защитить ментальное и идеологическое состояние народа, заявил «Радио 1» декан МГИКа и кинорежиссер Юрий Кот. Он отметил, что в этой мере нет никакого ограничения свободы.

Зажимают не свободу, а вседозволенность. Дети смотрят, люди смотрят, они должны быть защищены со стороны государства от влияния на их сознание разного рода нехороших проявлений, — пояснил Кот.

Он уточнил, что нетрадиционные мотивы должны быть исключены в отечественных фильмах и сериалах. По его мнению, неприемлемы мат, демонстрация употребления алкоголя, курения и разврата.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что полный запрет криминальных фильмов лишит общество возможности обсуждать важные нравственные вопросы. По его мнению, кино должно оставаться честным.

кино
фильмы
сериалы
традиции
