Россиянам рассказали о положительном эффекте от фильмов ужасов Психолог Тетерина: фильмы ужасов отвлекают от проблем в жизни

Просмотр фильмов ужасов может оказывать положительный эффект, помогая отвлечься от жизненных проблем, заявила NEWS.ru психолог, специалист по психосоматике Ольга Тетерина. По ее словам, этот жанр кинематографа позволяет получить контролируемый стресс.

Просмотр фильмов ужасов — это контролируемый стресс. Наш мозг проживает интенсивные эмоции: страх, напряжение, понимая при этом, что мы находимся в безопасной обстановке. Это дает ощущение контроля. В то же время это приносит психологическую разрядку. В момент просмотра хорроров мы полностью включены в процесс, и то, что тревожит нас в жизни, отходит на второй план. Психика отдыхает, — пояснила Тетерина.

Она добавила, что также может сработать эффект сравнения, когда собственные трудности на фоне экранных ужасов начинают казаться менее серьезными и более разрешимыми. По словам психолога, это позволяет человеку взглянуть на свою жизненную ситуацию под новым углом.

Однако я не советую просмотр хорроров очень чувствительным и мнительным людям. Подобные фильмы могут оказать на них противоположный эффект, — резюмировала Тетерина.

Ранее психолог Елена Масолова заявила, что просмотр фильмов ужасов помогает безопасно проживать страхи и работать с неосознанными тревогами. По ее словам, этот жанр кино дает возможность столкнуться с пугающими темами в контролируемой обстановке, что может быть полезно для психического здоровья.