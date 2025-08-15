Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Депутат объяснил, почему «Бригаду» нужно показывать молодежи

Депутат Иванов: фильмы «Брат» и «Бригада» показывают трагичность пути насилия

Кадр из сериала «Бригада» Кадр из сериала «Бригада» Фото: Телеканал «Россия 1»

Фильмы «Брат» и «Бригада» демонстрируют молодежи, к каким трагическим последствиям приводит путь насилия и преступности, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что запрет таких картин лишит зрителей важного воспитательного урока.

Защита традиционных ценностей в кино — это важная инициатива, но нельзя подходить к ней упрощенно. Даже в детских сказках герои сталкиваются со злом, и ребенок понимает: если поступать плохо, будет плохой конец. Так и в «Бригаде» — культовом фильме, где все главные герои, выбравшие путь бандитизма, в итоге погибают. Кино — это не только развлечение, но и мощный воспитательный инструмент. Такие картины, как «Брат» и «Бригада», показывают, что путь насилия и обмана ведет к трагедии, — пояснил Иванов.

Он отметил, что полный запрет криминальных фильмов лишит общество возможности обсуждать важные нравственные вопросы. По его мнению, кино должно оставаться честным.

Искусство должно оставаться честным, даже если эта правда жестока. Если мы будем демонстрировать молодежи только истории со счастливым концом, где зло остается безнаказанным или вовсе не появляется, как мы сможем объяснить, к чему приводят наркомания, преступность, безнравственность. Некоторые сцены в криминальных фильмах требуют возрастных ограничений, но я категорически выступаю против их полного запрета, — резюмировал Иванов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что никакие фильмы режиссера Алексея Балабанова запрещать не надо. По ее словам, нужно лишь определить возрастные категории фильмов. Парламентарий подчеркнула, что ее высказывание о «запрете» фильма «Брат», которое переврали СМИ, касалось непосредственно картины «Груз 200».

