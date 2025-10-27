Украина может достичь состояния, при котором она утратит возможность продолжать боевые действия, несмотря на отсутствие формальной капитуляции, заявил бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. По его словам, подобное уже было в истории.

Эксперт провел историческую параллель с окончанием Первой мировой войны, которое не было связано с решительным разгромом одной из сторон. По его мнению, текущий конфликт развивается по схожему сценарию, где решающим фактором становится истощение ресурсов, а не прорыв на фронте.

Первая мировая война закончилась не потому, что произошло какое-то внезапное прорывное событие, когда немецкие войска были разгромлены, подняли белый флаг и признали поражение. Просто одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать. И, как мне кажется, именно к этому все идет в конфликте на Украине, — сказал Биби.

Он подчеркнул, что Россия целенаправленно использует стратегию изматывания противника, опираясь на свои ключевые преимущества. К ним он отнес значительную территорию, большее население, а также возможности военной промышленности, превосходящие западные страны.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что шансы на перемирие на Украине в ближайшее время равны нулю. По его мнению, Киев и Европа «на следующий же день» спровоцируют новый военный конфликт. Писатель также подчеркнул, что в ближайшем будущем достичь мира на Украине невозможно, пока сохраняются действующие армия, спецслужбы и политический режим страны.