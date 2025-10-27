Владельцы Tesla в России пожаловались на проблему с автомобилями

Владельцы Tesla в России пожаловались на проблему с батареей в электромобилях, сообщил Telegram-канал Baza. По их словам, на приборной панели появляется ошибочное уведомление о невозможности зарядки.

Отмечается, что в основном сбои связаны с батарейным модулем, также зарядка отключается при ручном открытии порта или из-за окисления контактов. Наиболее сложной проблемой владельцы машин называют то, что Tesla не распознает компонент зарядного порта.

Специалисты считают, что неполадки возникают контактов зарядки и ошибки электроники.