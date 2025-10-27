Яблочный пирог «Три стакана»: быстрый и нежный рецепт без замеса

Если хочется разнообразить домашнюю выпечку, стоит попробовать яблочный пирог «Три стакана». Этот десерт прост в приготовлении, но удивляет своей нежностью и насыщенным вкусом. В нем нет ничего лишнего — только самые необходимые ингредиенты, которые легко найти на кухне.

Для пирога «Три стакана» вам понадобится 200 г манки, 250 г хлебопекарной муки, 400 г яблок (любой сорт), 400 г холодного масла, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. ложки сахара-песка. Сначала соедините в глубоком боуле сыпучие ингредиенты. Мытые очищенные фрукты крупно натрите. Подготовьте форму (20–22 см), застелите её пергаментом. Выложите слоями — треть сыпучей смеси, половину фруктов, ещё треть сухой массы, остатки фруктов и завершите все слоем сухой массы. Крупно нарежьте масло и равномерно распределите его по поверхности будущего пирога. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 45 минут до золотистости.

Такой пирог с яблоками будет отлично дополнять чашечку горячего напитка, а его простота и вкус понравятся всем домочадцам. Приготовьте пирог из яблок — десерт, который гарантирует вам наслаждение.

Ранее мы поделились советским рецептом картофельного пирога.