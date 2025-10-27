Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:00

Яблочный пирог «Три стакана»: быстрый и нежный рецепт без замеса

Яблочный пирог «Три стакана» Яблочный пирог «Три стакана» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется разнообразить домашнюю выпечку, стоит попробовать яблочный пирог «Три стакана». Этот десерт прост в приготовлении, но удивляет своей нежностью и насыщенным вкусом. В нем нет ничего лишнего — только самые необходимые ингредиенты, которые легко найти на кухне.

Для пирога «Три стакана» вам понадобится 200 г манки, 250 г хлебопекарной муки, 400 г яблок (любой сорт), 400 г холодного масла, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. ложки сахара-песка. Сначала соедините в глубоком боуле сыпучие ингредиенты. Мытые очищенные фрукты крупно натрите. Подготовьте форму (20–22 см), застелите её пергаментом. Выложите слоями — треть сыпучей смеси, половину фруктов, ещё треть сухой массы, остатки фруктов и завершите все слоем сухой массы. Крупно нарежьте масло и равномерно распределите его по поверхности будущего пирога. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 45 минут до золотистости.

Такой пирог с яблоками будет отлично дополнять чашечку горячего напитка, а его простота и вкус понравятся всем домочадцам. Приготовьте пирог из яблок — десерт, который гарантирует вам наслаждение.

Ранее мы поделились советским рецептом картофельного пирога.

Читайте также
Лучший пирог с мясом и картошкой! Готовим простой татарский зур бэлиш
Семья и жизнь
Лучший пирог с мясом и картошкой! Готовим простой татарский зур бэлиш
Трюк со штрейзелем для нереального десерта — готовим ароматные яблочные кексы
Общество
Трюк со штрейзелем для нереального десерта — готовим ароматные яблочные кексы
Такое печенье изменило мое отношение к сладостям: готовлю его каждый день к чаю буквально за 5 минут
Общество
Такое печенье изменило мое отношение к сладостям: готовлю его каждый день к чаю буквально за 5 минут
Россия увеличила закупки сладостей из соседней страны до рекордных значений
Россия
Россия увеличила закупки сладостей из соседней страны до рекордных значений
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
Семья и жизнь
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
пироги
выпечка
десерты
сладости
рецепты
простые рецепты
яблоки
фрукты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России придумали дистанционный сжигатель техники с секретными материалами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Сын Ширвиндта поздравил маму с 90-летием и показал фото из семейного архива
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.