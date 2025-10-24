Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:42

Горстка муки, молоко и немного масла: пеку обалденные булочки «Варенки» — нежные как пух! Их сметают за минуту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда простой рецепт способен превзойти все ожидания и подарить настоящее кулинарное откровение. Именно так произошло с этими потрясающими булочками, которые покоряют с первого взгляда своей идеальной золотистой корочкой и нежнейшей структурой. Уникальность этого рецепта заключается в особом способе формирования булочек, который гарантирует равномерное пропекание и создает тот самый хрустящий верх и мягкую текстуру внутри. Для тех, кто ранее не решался работать с дрожжевым тестом, этот рецепт станет приятным открытием — процесс настолько прост и логичен, что первый же результат приведет в восторг даже начинающую хозяйку. Эти булочки доказывают, что настоящая выпечка требует не столько мастерства, сколько проверенной технологии и качественных продуктов.

Для приготовления теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 50 г растопленного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, щепотка соли и соды на кончике ножа. Соедините все ингредиенты и замесите эластичное тесто. Дайте ему подойти в теплом месте около часа. Для начинки подготовьте 150 г мака, промойте его и запарьте кипятком на 30 минут, затем слейте воду и смешайте с 2 ст. л. сахара. Подошедшее тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в лепешку и выложите маковую начинку. Сформируйте булочки, защипнув края, и выложите на противень швом вниз. Дайте расстояться 20 минут, смажьте молоком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

