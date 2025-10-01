Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на ракеты Trident за $650 млн

Пентагон заключил контракт на сумму почти $650 млн с американской компанией Lockheed Martin на производство баллистических ракет Trident II. Согласно заявлению на сайте министерства, контракт предусматривает модификацию ранее заключенного соглашения и включает поставки ракет для Великобритании. Общая стоимость контракта может достичь $745 млн.

Компания Lockheed Martin Space получает гибридный контракт на сумму $647 млн в виде модификации к ранее заключенному и объявленному бесценовому контракту на производство ракет Trident II и поддержку развернутых систем, — сказано в сообщении.

Одновременно Министерство войны США подписало контракт на $500 млн с компанией Systems Planning and Analysis Inc. Эта сделка предусматривает выполнение инженерных и вспомогательных функций для системы баллистических ракет подводных лодок Trident II и системы стратегического вооружения. Оба контракта направлены на поддержку и развитие морского компонента стратегических ядерных сил США и их союзников.

Ранее новый председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что Америка должна быть готова к войне. В обращении к американским генералам и адмиралам он подчеркнул, что противники Вашингтона уже объединились, и американские военные должны действовать столь же решительно и едино.