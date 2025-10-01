Ассоциация менеджеров представила рейтинг лучших российских управленцев

В Москве на площадке ММПЦ «Россия сегодня» 23 сентября прошла пресс-конференция, посвященная публикации XXVI рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Мероприятие и рейтинг подготовила Ассоциация менеджеров.

ТОП-1000 вновь дает нам возможность оценить выдающиеся достижения лучших управленцев страны и определить главные тренды, формирующие бизнес в условиях стремительных перемен. Имя каждого лидера, вошедшего в рейтинг, — это символ ответственности за результаты команд, развитие компаний и укрепление будущего российской экономики, — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В этом году имена лучших управленцев России опубликовали в 18 функциональных и свыше 20 отраслевых направлениях. Участники пресс-конференции обсудили ключевые темы, связанные с бизнесом, наставничеством и технологиями.

Ранее федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» начала обучение для управленцев в медиаиндустрии. Оно пройдет в рамках «Высшей школы новых медиа».