Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 10:29

Ассоциация менеджеров представила рейтинг лучших российских управленцев

Фото: Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В Москве на площадке ММПЦ «Россия сегодня» 23 сентября прошла пресс-конференция, посвященная публикации XXVI рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Мероприятие и рейтинг подготовила Ассоциация менеджеров.

ТОП-1000 вновь дает нам возможность оценить выдающиеся достижения лучших управленцев страны и определить главные тренды, формирующие бизнес в условиях стремительных перемен. Имя каждого лидера, вошедшего в рейтинг, — это символ ответственности за результаты команд, развитие компаний и укрепление будущего российской экономики, — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В этом году имена лучших управленцев России опубликовали в 18 функциональных и свыше 20 отраслевых направлениях. Участники пресс-конференции обсудили ключевые темы, связанные с бизнесом, наставничеством и технологиями.

Ранее федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» начала обучение для управленцев в медиаиндустрии. Оно пройдет в рамках «Высшей школы новых медиа».

менеджеры
рейтинги
бизнес
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.