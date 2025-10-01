Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, когда вновь откроется «Крокус Сити Холл»

«Крокус Сити Холл» откроется весной 2026 года в новом формате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пострадавшее в теракте здание «Крокус Сити Холла» планируют открыть весной 2026 года, в нем расположатся выставочные павильоны, сообщает Telegram-канал SHOT. Реконструкция фасада и крыши уже близка к завершению.

Ранее предполагалось, что здание снесут. На его месте предлагали построить мемориал, но его установили рядом со зданием в первую годовщину теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Общее число погибших достигло 150 человек. Недавно сообщалось о смерти еще одного из пострадавших при теракте в «Крокусе» — 53-летнего Дмитрия Сараева. Во время стрельбы в концертном зале мужчина получил пулевое ранение в спину. Все это время он проходил тяжелое лечение.

До этого защита потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» направила ходатайство о наложении ареста на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Адвокат Игорь Трунов добавил, что ходатайство принято Следственным комитетом РФ. Мера направлена на обеспечение прав потерпевших на возмещение вреда по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

