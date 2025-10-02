Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном Путин заявил о добрых рабочих отношениях с Макроном

Президент России Владимир Путин заявил, что у него добрые рабочие отношения с французским лидером Эммануэлем Макроном. На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что хорошо знаком с иностранным политиком.

У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые, — заявил Путин.

Также президент отмечал, что у России есть контакты с палестинским движением ХАМАС. По его словам, к группировке можно относиться по-разному, и Москва придерживается определенной позиции.

Кроме того, Путин заявлял о теплых и доверительных отношениях с главой КНР Си Цзиньпином и называл его другом. Президент РФ отмечал, что его визит в Китайскую Народную Республику носил многогранный характер. Однако особое внимание он уделил установившимся личным контактам с китайским коллегой — наедине они обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру предстоит посетить Индию. Рабочий визит готовится, глава РФ встретится с премьер-министром Нарендрой Моди до конца этого года.