02 октября 2025 в 19:49

Песков раскрыл, когда состоится визит Путина в Индию

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин посетит Индию до начала нового года, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков «Интерфаксу» на полях заседания дискуссионного клуба «Валдай». По словам представителя Кремля, на данный момент проходит активная подготовка.

Они (сроки визита. — NEWS.ru) есть, действительно, мы готовимся. До нового года этот визит состоится. Идет активная подготовка, — уточнил Песков.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди после телефонных переговоров с Путиным заявил, что с нетерпением ожидает встречи с президентом РФ. Отмечается, что в ходе беседы лидеры обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня в преддверии 23-го ежегодного индийско-российского саммита.

Также пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы сообщила, что российский лидер выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства с Индией. В рамках телефонного разговора Путин также сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Индии.

