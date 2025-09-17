Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:40

«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина

Офис Моди заявил, что премьер Индии с нетерпением ожидает встречи с Путиным

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: Kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди с нетерпением ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на вторую половину 2025 года, сообщила канцелярия политика в пресс-релизе по итогам телефонного разговора глав двух государств. В документе отмечается, что лидеры обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня в преддверии 23-го ежегодного индийско-российского саммита.

Лидеры двух стран обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня в преддверии 23-го ежегодного индийско-российского саммита. Премьер-министр сообщил, что он с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным в Индии позднее в этом году, — отмечается в документе.

Ранее пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы российского лидера с Нарендрой Моди сообщила, что Владимир Путин выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства с Индией. В рамках телефонного разговора Путин также сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Индии.

Нарендра Моди
Индия
Владимир Путин
поездки
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.