«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина Офис Моди заявил, что премьер Индии с нетерпением ожидает встречи с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди с нетерпением ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на вторую половину 2025 года, сообщила канцелярия политика в пресс-релизе по итогам телефонного разговора глав двух государств. В документе отмечается, что лидеры обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня в преддверии 23-го ежегодного индийско-российского саммита.

Лидеры двух стран обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня в преддверии 23-го ежегодного индийско-российского саммита. Премьер-министр сообщил, что он с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным в Индии позднее в этом году, — отмечается в документе.

Ранее пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы российского лидера с Нарендрой Моди сообщила, что Владимир Путин выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства с Индией. В рамках телефонного разговора Путин также сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Индии.