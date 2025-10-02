Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 20:31

Путин признался, что у России есть контакты с ХАМАС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У России есть контакты с палестинским движением ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, к группировке можно относиться по-разному, и Москва придерживается определенной позиции.

К ХАМАС по-разному относятся. И у нас свое отношение есть. Но у нас есть контакты с ХАМАС, — отметил он.

В ходе сессии президент также заявил, что Россия готова поддержать предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа при условии, что оно приведет к созданию двух отдельных государств. Как подчеркнул глава государства, российская позиция остается неизменной на протяжении десятилетий и предполагает создание независимого палестинского государства, существующего бок о бок с Израилем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Он отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

