Путин озвучил условие для поддержки плана США по Газе Путин: Россия готова поддержать предложение США по конфликту в Газе

Россия готова поддержать предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа при условии, что оно приведет к созданию двух отдельных государств, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума. Как подчеркнул глава государства, российская позиция остается неизменной на протяжении десятилетий и предполагает создание независимого палестинского государства, существующего бок о бок с Израилем.

В целом, Россия готова его поддержать, если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили, — сказал российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Он отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые шаги и инициативы, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заслуживают поддержки. Так она прокомментировала опубликованный план американского лидера, который заключается в прекращении огня в палестинском анклаве, освобождении заложников и удерживаемых лиц, а также начале процесса вывода израильских войск.