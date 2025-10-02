Путин назвал своим другом главу азиатского государства

Выступая на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи, президент России Владимир Путин заявил о теплых и доверительных отношениях с главой КНР Си Цзиньпином, которого он назвал своим другом. Российский лидер также раскрыл детали их личной беседы во время своего визита в Китай.

Президент отметил, что его визит в Китайскую Народную Республику носил многогранный характер. Однако особое внимание он уделил установившимся личным контактам с китайским коллегой.

Я считаю действительно председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, у нас установились очень доверительные личные отношения. Он так и сказал: «Мы в Китае приветствуем — причем не на публику он сказал, а когда мы с ним вдвоем разговаривали, — приветствуем в Китае восстановление и нормализацию российско-американских отношений», — поделился глава государства.

Ранее Путин заявил, что у него добрые рабочие отношения с французским лидером Эммануэлем Макроном. Он отметил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что хорошо знаком с иностранным политиком. Также президент отметил, что у России есть контакты с палестинским движением ХАМАС.