02 октября 2025 в 21:30

Путин назвал своим другом главу азиатского государства

Путин назвал главу КНР Си Цзиньпина своим другом

Владимир Путин, Си Цзиньпин Владимир Путин, Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА Новости

Выступая на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи, президент России Владимир Путин заявил о теплых и доверительных отношениях с главой КНР Си Цзиньпином, которого он назвал своим другом. Российский лидер также раскрыл детали их личной беседы во время своего визита в Китай.

Президент отметил, что его визит в Китайскую Народную Республику носил многогранный характер. Однако особое внимание он уделил установившимся личным контактам с китайским коллегой.

Я считаю действительно председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, у нас установились очень доверительные личные отношения. Он так и сказал: «Мы в Китае приветствуем — причем не на публику он сказал, а когда мы с ним вдвоем разговаривали, — приветствуем в Китае восстановление и нормализацию российско-американских отношений», — поделился глава государства.

Ранее Путин заявил, что у него добрые рабочие отношения с французским лидером Эммануэлем Макроном. Он отметил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что хорошо знаком с иностранным политиком. Также президент отметил, что у России есть контакты с палестинским движением ХАМАС.

Владимир Путин
Китай
Россия
Си Цзиньпин
