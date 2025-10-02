Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 21:14

Седокова вышла в свет в откровенном комбинезоне с глубоким декольте

Анна Седокова Анна Седокова Фото: NEWS.ru

Певица Анна Седокова появилась на презентации нового сезона телеканала RU.TV в откровенном наряде, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка активно позировала на красной ковровой дорожке и буквально светилась от счастья.

Для мероприятия Седокова выбрала облегающий комбинезон черного цвета с глубоким декольте. Свой образ знаменитость дополнила массивной золотой цепью вокруг талии.

Ранее стало известно, что Седокова не участвовала в оплате памятника на могиле своего бывшего мужа Яниса Тиммы. об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова. По ее словам, мемориал обошелся в более чем €20 тыс. (более 1,211 млн рублей), и все расходы взяли на себя родственники баскетболиста. Также адвокат добавила, что следствие продолжает изучать обстоятельства гибели Тиммы, в том числе проводится психолого-психиатрическая экспертиза.

До этого сообщалось, что семья скончавшегося баскетболиста намерена обратиться к заместителю председателя СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против Седоковой. По словам адвоката семьи, близкие уверены, что артистка могла довести спортсмена до самоубийства.

Анна Седокова
знаменитости
звезды
