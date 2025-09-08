Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:47

«Ни гроша»: адвокат семьи Тиммы обвинила Седокову в равнодушии к его могиле

Адвокат семьи Тиммы: Седокова не дала ни гроша на установку памятника экс-мужу

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Анна Седокова финансово не участвовала в возведении памятника на могиле ее экс-мужа Яниса Тиммы, сообщила Super.ru адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова. По словам защитника, на мемориал было потрачено более €20 тысяч (более 1,211 млн рублей).

Памятник безумно дорогой, оплаченный личной семьей. На него потратили более €20 тысяч. Сторона Анны Седоковой не дала ни гроша, — заявила Гаврилова.

Она также подчеркнула, что расследование причин смерти баскетболиста продолжается. В Латвии проводится психолого-психиатрическая экспертиза на предмет доведения Тиммы до самоубийства, добавила адвокат.

Ранее новый памятник баскетболисту попал на видео. Тело экс-мужа Седоковой было кремировано, урна с прахом упокоилась на небольшом кладбище рядом с могилами бабушки и дедушки по материнской линии. На памятнике изображены баскетбольный мяч и крыло ангела.

Кроме того, Гаврилова заявляла, что семья покойного собирается обратиться к заместителю председателя Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Седоковой. По словам стороны защиты, близкие спортсмена подозревают, что артистка довела его до самоубийства.

Анна Седокова
Янис Тимма
памятники
деньги
