Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:02

Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео

В Латвии установили памятник Янису Тимме

Фото: NEWS.ru

На могиле баскетболиста Яниса Тиммы установили памятник, рассказала NEWS.ru адвокат семьи Маргарита Гаврилова. Тело экс-мужа певицы Анны Седоковой было кремировано, урна с прахом упокоилась на сельском кладбище рядом с могилами бабушки и дедушки по материнской линии. На памятнике изображены баскетбольный мяч и крыло ангела.

По словам Гавриловой, официальная церемония открытия состоится позже. Мемориал украсят живыми цветами. Первая годовщина со дня смерти Тиммы будет 16 декабря.

Ранее Гаврилова заявила, что семья покойного собирается обратиться к заместителю председателя Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Седоковой. По ее словам, близкие спортсмена подозревают, что артистка довела его до самоубийства.

До этого Гаврилова сообщила, что Седоковой могут закрыть въезд в ЕС. По ее словам, женщину должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти ее бывшего мужа. В случае отказа артистку могут больше не пустить в Евросоюз, добавила она.

Юрист Дмитрий Краснов также считает, что въезд в любую страну Европы может грозить российской певице тюрьмой. По его словам, знаменитости следует быть осторожнее.

Янис Тимма
памятники
происшествия
Латвия
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какой период времени России хватит запасов нефти
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.