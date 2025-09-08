Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео В Латвии установили памятник Янису Тимме

На могиле баскетболиста Яниса Тиммы установили памятник, рассказала NEWS.ru адвокат семьи Маргарита Гаврилова. Тело экс-мужа певицы Анны Седоковой было кремировано, урна с прахом упокоилась на сельском кладбище рядом с могилами бабушки и дедушки по материнской линии. На памятнике изображены баскетбольный мяч и крыло ангела.

По словам Гавриловой, официальная церемония открытия состоится позже. Мемориал украсят живыми цветами. Первая годовщина со дня смерти Тиммы будет 16 декабря.

Ранее Гаврилова заявила, что семья покойного собирается обратиться к заместителю председателя Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Седоковой. По ее словам, близкие спортсмена подозревают, что артистка довела его до самоубийства.

До этого Гаврилова сообщила, что Седоковой могут закрыть въезд в ЕС. По ее словам, женщину должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти ее бывшего мужа. В случае отказа артистку могут больше не пустить в Евросоюз, добавила она.

Юрист Дмитрий Краснов также считает, что въезд в любую страну Европы может грозить российской певице тюрьмой. По его словам, знаменитости следует быть осторожнее.