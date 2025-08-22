Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 13:59

Седокова может оказаться в европейской тюрьме

Юрист Краснов: поездка в Европу для Седоковой может обернуться тюрьмой

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Въезд в любую страну Европы может грозить российской певице Анне Седоковой тюрьмой, заявил юрист Дмитрий Краснов. По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, история с заведением на артистку уголовного дела по обвинению в доведении до самоубийства бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы выглядит политизированной, поэтому знаменитости следует быть осторожнее.

Все-таки Седокова — певица, живущая в России, а Латвия, собственно, как и многие прибалтийские страны, всегда точила зуб на артистов из РФ. И им сейчас хочется в очередной раз обострить ситуацию, поэтому, как мне кажется, от артистки они все же не отстанут, — отметил он.

Ранее адвокат родных Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что семья покойного собирается обратиться к заместителю председателя Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Седоковой. По ее словам, близкие спортсмена подозревают, что артистка довела его до самоубийства.

До этого юрист Илья Русяев исключил выдачу Седоковой Латвии из-за обращения семьи Тиммы. Эксперт напомнил, что, согласно Конституции России, экстрадиция граждан запрещена.

