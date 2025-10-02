Клуб «Валдай»
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня

Сотрудник ДПС застрелил подростка, в Дагестане шестеро мужчин устроили перестрелку у школы, в Балашихе педофил пытался похитить девочку у магазина — NEWS.ru рассказывает громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Подросток умер при попытке скрыться от ДПС

В Липецкой области скончался 16-летний подросток, раненный во время погони с участием ДПС, сообщили в СУ СК России по региону. Полицейский в ночь на 20 сентября открыл огонь по колесам автомобиля, в котором находились несовершеннолетние, в результате чего один из пассажиров получил ранение.

«Подросток был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — уточнили в СК.

По данным следствия, инспекторы ДПС выявили нарушение правил дорожного движения водителем авто без номеров. Требование об остановке он проигнорировал и попытался скрыться.

Три человека потеряли кровь после перестрелки в Дагестане

Три человека пострадали в результате перестрелки у школы в Дагестане. Все они доставлены в Унцукульскую ЦРБ. Пострадавшим от 26 до 30 лет.

«Распространенная в медиапространстве информация о перестрелке в школе села Унцукуль (Республика Дагестан) не соответствует действительности. По предварительным данным, на прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения», — сообщили в пресс-службе МВД.

Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов подтвердил, что ЧП было зафиксировано перед школой. Известно, что днем компания местных жителей решила разрешить старый конфликт и пришла в гости к своему знакомому Юсупу Магомедову, который живет в нескольких метрах от школы. Конструктивного разговора не получилось, началась драка, а затем и стрельба.

Прохожие спасли девочку от педофила

В подмосковной Балашихе прохожие не дали мужчине увести за собой ученицу младшей школы. В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина догнал девочку возле магазина и попытался утащить за собой.

Сначала на помощь ребенку подоспел один прохожий, а затем в ситуацию вмешались еще два человека. Подозрительный тип представился им то ли отцом девочки, то ли полицейским, но школьница отказывалась идти за незнакомцем и плакала.

Мать девочки обратилась в полицию. Делом заинтересовались в СКР и прокуратуре.

