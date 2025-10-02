Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 20:42

Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»

Путин: жители Запада бегут в Россию от «гендерного терроризма»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Многих жителей западных стран не устраивает «гендерный терроризм» в отношении детей, и часть из них приезжает в Россию, чтобы защититься от этой политики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Он отметил, что после введения указа об упрощенном получении разрешения на временное пребывание для иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности, число таких заявителей растет.

Там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей очень многих не устраивает, и люди ищут «тихие гавани», к нам приезжают, — констатировал Путин.

По его словам, в первую очередь речь идет о гражданах европейских стран, которые ищут «тихие гавани» в России.

Ранее стало известно, что внук первого президента Франции Шарля де Голля и глава Фонда де Голля Пьер заявил о намерении переехать в Россию вместе с супругой. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ), отметив, что это стало бы символичным действием.

Россия
Владимир Путин
Валдай
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал своим другом главу азиатского государства
Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год
Маликов «признался в любви» к Макану
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.