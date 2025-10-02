Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма» Путин: жители Запада бегут в Россию от «гендерного терроризма»

Многих жителей западных стран не устраивает «гендерный терроризм» в отношении детей, и часть из них приезжает в Россию, чтобы защититься от этой политики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Он отметил, что после введения указа об упрощенном получении разрешения на временное пребывание для иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности, число таких заявителей растет.

Там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей очень многих не устраивает, и люди ищут «тихие гавани», к нам приезжают, — констатировал Путин.

По его словам, в первую очередь речь идет о гражданах европейских стран, которые ищут «тихие гавани» в России.

Ранее стало известно, что внук первого президента Франции Шарля де Голля и глава Фонда де Голля Пьер заявил о намерении переехать в Россию вместе с супругой. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ), отметив, что это стало бы символичным действием.