В Минэкологии Подмосковья рассказали о пользе листопада

Опавшие листья служат уникальной средой обитания для дождевых червей, микроорганизмов, насекомых и мелких млекопитающих. Многие насекомые, грызуны и амфибии находят под листьями убежище от зимних холодов и хищников. Эта естественная защита помогает им пережить суровый период, сохраняя тепло и безопасность, — пояснили в Минэкологии.

В министерстве отметили, что листья защищают почву от эрозии и промерзания. Кроме того, они превращаются в органику в ходе перегнивания. Это позволяет обеспечить грунт питательными веществами.

Агроном Вячеслав Хондырев ранее рассказал, что при подготовке дачи к зиме рекомендуется перенести георгины из огорода в помещение. Он объяснил, что также растения рекомендуется засыпать опилками. По его словам, при этом нужно постараться избежать формирования новой корневой системы.