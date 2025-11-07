Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:01

В Минэкологии Подмосковья рассказали о пользе листопада

Минэкологии Подмосковья: опавшие листья защищают микроорганизмы от холодов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опавшие листья защищают дождевых червей, насекомых, микроорганизмы и мелких млекопитающих от холодов и хищников, рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Там уточнили, что это естественная защита, которая помогает млекопитающим и насекомым пережить зиму, пишет «Радио 1».

Опавшие листья служат уникальной средой обитания для дождевых червей, микроорганизмов, насекомых и мелких млекопитающих. Многие насекомые, грызуны и амфибии находят под листьями убежище от зимних холодов и хищников. Эта естественная защита помогает им пережить суровый период, сохраняя тепло и безопасность, — пояснили в Минэкологии.

В министерстве отметили, что листья защищают почву от эрозии и промерзания. Кроме того, они превращаются в органику в ходе перегнивания. Это позволяет обеспечить грунт питательными веществами.

Агроном Вячеслав Хондырев ранее рассказал, что при подготовке дачи к зиме рекомендуется перенести георгины из огорода в помещение. Он объяснил, что также растения рекомендуется засыпать опилками. По его словам, при этом нужно постараться избежать формирования новой корневой системы.

листья
осень
экологи
экология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.