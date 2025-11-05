Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 20:07

Осенние листья — золото для сада: как превратить опавшую листву в пользу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уборка листвы кажется рутинной работой, но опавшие листья — ценный ресурс для дачного участка. Вместо сжигания их можно эффективно использовать, улучшая почву и экономя на удобрениях.

Листва служит надежной мульчей для защиты корней многолетников от мороза. Особенно полезно укрывать розы, хризантемы и гортензии, не забывая убрать мульчу весной. Из листьев быстро получается компост: достаточно уложить их в яму слоями с почвой или навозом.

Для перегноя листья утрамбовывают в мешки с водой, делая проколы для воздуха. Весной массу используют как удобрение, сравнимое по составу с навозом. Здоровые листья подходят для высоких грядок — они привлекают дождевых червей, улучшающих структуру почвы.

Зараженную листву сжигают: зола становится источником калия, фосфора и микроэлементов. Главное — использовать только здоровую листву для мульчирования и компоста, чтобы не распространить болезни по участку.

Ранее сообщалось, что сухой воздух от батарей вредит здоровью, а избыточная влажность провоцирует появление плесени. Но чтобы принять меры, важно сначала понять, какова реальная ситуация в вашей квартире. Не спешите покупать дорогостоящий прибор — есть простой и проверенный народный способ оценить микроклимат без лишних трат.

Марина Макарова
М. Макарова
