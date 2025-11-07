Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 17:04

«Трампу нужно льстить»: политолог о речи Токаева на саммите в Вашингтоне

Политолог Кортунов: Токаев льстит Трампу в интересах Казахстана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев льстит главе США Дональду Трампу в интересах своей страны, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам политолога, многие мировые лидеры публично восхищаются главой Белого дома для достижения личных целей.

Не только в Казахстане, но и во всем мире государственные деятели пришли к выводу о том, что для получения благ от Трампа ему нужно льстить. Надо говорить о его величии и влиянии в мире. Мы наблюдаем эту тенденцию практически во всех странах, куда Трамп приезжает. Например, его последний визит в Азиатско-Тихоокеанский регион: его восхваляли везде, начиная от Малайзии, заканчивая Южной Кореей. В данном случае Токаев лишь следует общей линии, — заявил Кортунов.

Политолог предположил, что такое поведение Токаева может быть связано с желанием добиться новой тарифной политики. По его словам, Казахстан добивается привлечения американских инвестиций.

У Казахстана есть вполне конкретные проблемы, которые нуждаются в обсуждении и разрешении. Возможно, объектом является изменение тарифов. Казахстан заинтересован в привлечении американских инвестиций, и политическое измерение тоже немаловажное. Внешняя политика Казахстана имеет ярко выраженный многовекторный характер, поэтому Астана заинтересована в диверсификации своего внешнеполитического портфеля, — заключил Кортунов.

Ранее Токаев заявил, что Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше для возвращения традиционных ценностей и здравого смысла в политику Соединенных Штатов. По его словам, политику главы Белого дома поддерживают во всем мире.

