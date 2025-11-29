Если роллы, то только такие — готовлю суши-шарики, и праздник можно считать удавшимся

Эти шарики — креативная интерпретация любимых суши! Вся палитра японских вкусов заключена в хрустящей золотистой корочке. Удобно есть руками, идеально для фуршета и совершенно необычно.

Вареный рис смешиваю с небольшим количеством соевого соуса. 6 крабовых палочек мелко нарезаю и смешиваю с 1 ст. л. творожного сыра, 100 г тертого сыра и 2 ст. л. икры-пасты.

Из риса формирую небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю начинку из крабовой смеси и аккуратно формирую шарики, полностью закрывая начинку рисом. Каждый шарик обваливаю в измельченных листах нори, затем в 2 взбитых яйцах и, наконец, в панировочных сухарях. Обжариваю в разогретом масле до золотистой хрустящей корочки со всех сторон.

