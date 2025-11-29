День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 04:33

Если роллы, то только такие — готовлю суши-шарики, и праздник можно считать удавшимся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти шарики — креативная интерпретация любимых суши! Вся палитра японских вкусов заключена в хрустящей золотистой корочке. Удобно есть руками, идеально для фуршета и совершенно необычно.

Вареный рис смешиваю с небольшим количеством соевого соуса. 6 крабовых палочек мелко нарезаю и смешиваю с 1 ст. л. творожного сыра, 100 г тертого сыра и 2 ст. л. икры-пасты.

Из риса формирую небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю начинку из крабовой смеси и аккуратно формирую шарики, полностью закрывая начинку рисом. Каждый шарик обваливаю в измельченных листах нори, затем в 2 взбитых яйцах и, наконец, в панировочных сухарях. Обжариваю в разогретом масле до золотистой хрустящей корочки со всех сторон.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
крабовые палочки
рецепты
Азия
рис
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь губернатора стала жертвой шантажа и вымогательства от мошенников
Космонавт допустил наличие жизни на Луне
К чему снится грязная вода: что скрывают привычные сны
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для некоторых россиянок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 ноября
Почему снится закрытый гроб: тайный смысл для мужчин и женщин
ВСУ устроили массированную атаку на российский город
«Елочные шарики» из крабовых палочек: вкусная закуска за 10 минут
США ввели мораторий на решения по предоставлению убежищ
Скидки на ЖКУ, разблокировка симок: новые схемы мошенников — спасаем деньги
В ГД рассказали, кому зарплату за декабрь могут выплатить досрочно
Очевидцы сообщили о 10 прогремевших взрывах около Краснодара
Овечкин побил очередной рекорд в НХЛ
Один аэропорт прекратил работу из-за угрозы минирования
В США предположили, почему Ермак согласился уйти в отставку
В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу
Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве
Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых
Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.