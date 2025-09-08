Внук первого президента Франции хочет переехать вместе с женой в Россию Внук Шарля де Голля Пьер намеревается переехать вместе со своей женой в Россию

Внук первого президента Франции Шарля де Голля и глава Фонда де Голля Пьер заявил о намерении переехать в Россию вместе с супругой. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ), отметив, что это стало бы символичным действием, пишет ТАСС.

Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы. <...> Мы покажем миру, что мы — друзья и что мы (Россия и Франция) понимаем друг друга, — указал Пьер де Голль.

По словам общественного деятеля, две страны связывают многогранные отношения. Они включают общность в культурной и других сферах. Важно продолжать их развитие несмотря ни на что.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что современные европейские лидеры мельчают, так как они совершенно не защищают интересы собственного народа. Он сравнил бывшего президента Франции де Голля и нынешнего лидера Эммануэля Макрона, отдав в данном случае предпочтение первому политику. По его мнению, великий французский президент сам управлял своей страной и не зависел от мнения более властных покровителей.