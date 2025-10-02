Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 20:44

«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не стал показывать неприличный жест тем, кто хотел бы нанести России стратегическое поражение. В ходе выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», глава государства объяснил отказ от грубого жеста присутствием женщин, трансляция велась на сайте клуба.

На нанесение нам стратегического поражения и поживиться на этом — там откусить, здесь откусить — хочется сделать выразительный жест, но здесь дам очень много, этого не будет, — заявил президент.

В ходе выступления Путин ответил оппонентам России стихотворением «Бородинская годовщина» писателя и поэта Александра Пушкина. Лидер акцентировал внимание на словах писателя о судьбе тех, кто посягнет на русские земли. Президент пояснил, что держит томик Пушкина всегда на столе и часто обращается к нему.

Также глава РФ ответил пословицей на попытки Запада насадить свою гегемонию. Речь шла о выражении о ломе. По словам главы государства, оно отражает суть происходящих в мире событий. Кроме того, он подчеркнул, что нигде нет и никогда не было силы, которая могла бы управлять всем миром.

