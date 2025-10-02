Путин объяснил, чем закончится для оппонентов провокация России

Президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарного заседания XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», что оппонентам не стоит провоцировать РФ. По его словам, это плохо заканчивается для авторов агрессии.

Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь, их не будет, — констатировал глава государства.

Ранее президент сообщил, что «мантра» европейских политиков о возможном противостоянии с Россией является чушью. По его словам, так они пытаются «залатать трещины в здании Европы» путем формирования образа врага в лице России. Также лидер назвал «блоковые замашки» Запада анахронизмом.

Также он отметил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Путин указал на формирование многополярности в современном мире. Президент также считает, что многополярный мир имеет свои плюсы и минусы — одним из преимуществ является ослабление диктата.