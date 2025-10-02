Песков указал на функциональное бессилие ОБСЕ Песков: ОБСЕ больше не может выполнять свои функции

ОБСЕ утратила прежний функционал и больше не может действовать в рамках своих полномочий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, организация была создана для выполнения совершенно других задач.

Организация, скажем так, свои былые функции утратила абсолютно. Можно использовать разные определения, чтобы описать нынешнюю роль этой организации. Но то, для чего она была создана, сейчас не входит в ее функции, и она при всем желании не может выполнять, это очевидно, — подчеркнул Песков.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проводится 2 октября, на нем ожидается выступление президента России Владимира Путина. По словам Пескова, в своей речи глава государства затронет вопрос текущей международной ситуации и причин ее возникновения.

Также пресс-секретарь отмечал, что речь президента не переписывается каждый день в угоду международной конъюнктуре. Выступление Путина на заседании «Валдая» будет концептуальным, подчеркивал он.