В Кремле раскрыли темы Путина на «Валдае» Песков: на «Валдае» Путин расскажет о международной ситуации

В ходе своего выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин будет говорить о текущей международной ситуации и ее причинах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он призвал дождаться начала мероприятия, запланированного на 2 октября. Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.

Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что горизонт продолжения переговоров по Украине непонятен. По его словам, Киев не хочет договариваться с Россией.

До этого член Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что западные страны безостановочно движутся к конфликту с Россией. Об этом, как он считает, свидетельствует готовность Вашингтона передавать новые разведданные Киеву. Сенатор сравнил текущую ситуацию с событиями 1914 года, когда отдельные призывы политиков о мире «тонули в безумии». Сейчас, как и тогда, Европа становится причиной напряженности в мире, добавил член Совфеда.