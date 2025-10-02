Песков объяснил паузу в переговорах по Украине Песков заявил, что горизонт продолжения переговоров непонятен из-за Украины

Горизонт продолжения переговоров по Украине непонятен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, Киев не хочет договариваться.

Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров. Достаточно абстрактная позиция киевского режима. Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться, — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отмечал, что руководство Украины тормозит переговорный процесс и организовывает провокации для обострения ситуации. По его мнению, ряд российских городов находится под обстрелами с украинской стороны, потому что Киев отыгрывается на мирных жителях за свои провалы на фронте.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность координироваться с США по украинскому кризису. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио он акцентировал готовность России объединить усилия по устранению первопричины украинского конфликта.