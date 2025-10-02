Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил удивление в связи с недавним ударом Израиля по Катару. В ходе дискуссии модератор задал главе государства вопрос, как он отреагировал, когда узнал, что «один из стратегических партнеров США, Израиль, напал на другого партнера США, Катар».

Удивило, — коротко ответил Путин.

Модератор также поинтересовался, что думает Путин о реакции президента США Дональда Трампа, а точнее, почему он никак не отреагировал. В ответ на этот вопрос Путин лишь развел руками и не произнес ни слова.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Участники обсудят концепцию полицентричного мирового порядка и перспективы его развития. В заседании примут участие эксперты из 40 стран — всего 140 специалистов.

Также Путин заявил, что Россия готова поддержать инициативу США по урегулированию конфликта в секторе Газа при условии создания двух отдельных государств. Российская позиция предполагает независимое палестинское государство, сосуществующее с Израилем.