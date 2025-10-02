Путин рассказал, что ему нравится в администрации Трампа Путин заявил, что ему нравится прямота администрации Трампа

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе своего выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», что ему импонирует прямота администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, руководство Соединенных Штатов не прибегает к лицемерию.

Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин сообщил, что идеи Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта могут стать «светом в конце тоннеля». Он отметил, что прежние подходы западных стран не раз приводили к обострению ситуации вместо решения проблем.

Также президент России заявил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». По его словам, в сегодняшних реалиях мир стал многополярным. Путин также считает, что многополярный мир имеет свои плюсы и минусы — одним из преимуществ является ослабление диктата.