02 октября 2025 в 20:25

Глава совета директоров «Динамо» Гафин объявил об отставке

Дмитрий Гафин Дмитрий Гафин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель совета директоров московского клуба «Динамо» заявил, что покидает свой пост. В ФК поблагодарили бывшего руководителя за проделанную работу, соответствующее сообщение опубликовано на сайте клуба.

Дмитрий Александрович Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров ФК «Динамо» (Москва). Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в «Динамо» с 2019 года, и желаем дальнейших успехов, — отметили в пресс-службе.

Ранее футболисты «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.

Также сообщалось о «пошатнувшемся» фаворите РПЛ — «Краснодаре». В матче девятого тура петербургский «Зенит» нанес ему поражение. Встреча, прошедшая при полных трибунах, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых и прервала серию из шести беспроигрышных матчей для «Краснодара».

