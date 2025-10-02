Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 20:34

Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов

WB пообещала принять меры после замечания ФАС к правилам для продавцов

Компания Wildberries & Russ примет меры после заседания Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Представители WB отметили, что организация доработает механики в интересах продавцов.

Wildberries как добросовестный участник рынка всегда следует рекомендациям ФАС России. По итогам заседания Экспертного совета ФАС России компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов. Ранее компания по итогам тестирования уже отказалась от инструмента «Привлекательная цена» и вернулась к логике работы, которая действовала до эксперимента, — отметили в WB.

Ранее ФАС предупредила маркетплейсы о возможных мерах реагирования в случае игнорирования рекомендаций по работе с продавцами. Экспертный совет выявил практики, создающие риски ущемления интересов предпринимателей и покупателей, а также признаки навязывания невыгодных условий.

В совете добавили, что новые правила работы требуют доработки. По мнению экспертов, их внедрение должно быть понятным, прозрачным и должно учитывать ценовую политику среднего и малого бизнеса, чтобы снизить вероятные негативные последствия.

