03 октября 2025 в 08:09

Стало известно, что Успенская отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Mash: Успенская сломала руку и была вынуждена отменить концерты

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Mash, певица Любовь Успенская сломала руку, что вынудило ее отменить запланированные выступления. Канал утверждает, что в ближайшее время артистка не сможет участвовать в концертах и корпоративных мероприятиях. Как добавляет Mash, концерт в Екатеринбурге, намеченный на 3 октября, не состоится.

Вместе с этим канал подчеркивает, что организаторы объявили об отмене мероприятия «по техническим причинам». Однако, как сообщили сотрудники концертной площадки, на которых ссылается Mash, истинной причиной является ухудшение здоровья звезды шансона.

Ранее Любовь Успенская в беседе с журналистами рассказала о способе укрыться от внимания поклонников. По ее словам, для анонимных прогулок по Москве она использует платок и солнцезащитные очки. Артистка подчеркнула, что бесконечно ценит свою аудиторию, признав, что без фанатов артисты — «никто», но иногда ей просто хочется отдохнуть от всеобщего внимая и спокойно заняться личными делами.

Кроме того, Успенская прокомментировала свой неофициальный титул «королевы шансона». Она заявила, что не рада такому статусу.

