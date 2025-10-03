Mash: Успенской вставят в руку специальные швейцарские пластины

Telegram-канал Mash сообщил, что певице Любови Успенской, сломавшей руку, проведут срочную операцию. По информации канала, сейчас врачи готовят артистку к хирургическому вмешательству — ей вставят в руку специальные швейцарские пластины.

Успенская, как отметил Mash, переживает из-за того, что у нее останется большой шрам. Канал уточнил, что, по прогнозам медиков, исполнительница сможет вернуться к выступлениям уже через несколько дней после операции. На данный момент все концерты и корпоративы с участием легенды шансона отменены.

Ранее сообщалось, что концерт Успенской в Екатеринбурге, намеченный на 3 октября, точно не состоится. Организаторы объявили об отмене мероприятия «по техническим причинам». Однако, как сообщили сотрудники концертной площадки, истинной причиной является ухудшение здоровья знаменитости.

До этого Успенская рассказала, что перед выходом на улицу надевает на голову платок и солнцезащитные очки, чтобы спрятаться от фанатов. Она призналась, что в Москве это помогает скрыться от публики. При этом певица отметила, что любит своих зрителей.