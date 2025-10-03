Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 08:41

Mash: Успенской вставят в руку специальные швейцарские пластины

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что певице Любови Успенской, сломавшей руку, проведут срочную операцию. По информации канала, сейчас врачи готовят артистку к хирургическому вмешательству — ей вставят в руку специальные швейцарские пластины.

Успенская, как отметил Mash, переживает из-за того, что у нее останется большой шрам. Канал уточнил, что, по прогнозам медиков, исполнительница сможет вернуться к выступлениям уже через несколько дней после операции. На данный момент все концерты и корпоративы с участием легенды шансона отменены.

Ранее сообщалось, что концерт Успенской в Екатеринбурге, намеченный на 3 октября, точно не состоится. Организаторы объявили об отмене мероприятия «по техническим причинам». Однако, как сообщили сотрудники концертной площадки, истинной причиной является ухудшение здоровья знаменитости.

До этого Успенская рассказала, что перед выходом на улицу надевает на голову платок и солнцезащитные очки, чтобы спрятаться от фанатов. Она призналась, что в Москве это помогает скрыться от публики. При этом певица отметила, что любит своих зрителей.

Любовь Успенская
певицы
операции
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли значение личного участия Путина в саммите G20
Арестованный французский велосипедист Сехили начал учить русские слова
Российские фехтовальщики заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ
Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата
Что будет, если пожарить селедку как стейк? Результат поразит!
Российских водителей предупредили о штрафе за переделанный выхлоп
Пакет с бомбой обнаружили во дворе российской школы
Суд защитил купивших квартиры в Крыму россиян
Медведчук заявил, что Запад не удержит Украину Зеленского в своей орбите
Суд принял решение об уничтожении изъятой на границе «Сатанинской Библии»
На Украине расшифровали выступление Путина со сборником Пушкина
Врач рассказала, как проявляется зависимость человека от алкоголя
Стало известно, как нарушаются права потребителей на маркетплейсах
Один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Один человек погиб во время сильного шторма на Таймыре
Две европейские страны готовятся к масштабным сбоям в энергосистеме
Трамп велел приготовиться ведомствам в США к одному действию
Житель Воронежа разнес балкон своей квартиры, пытаясь сварить самогон
На Урале разгромили памятники и разорвали флаги на кладбище
В российском регионе начали проверку из-за перебоев с поставками топлива
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.