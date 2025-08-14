«Кот упал с лежанки»: в Ростове-на-Дону рассказали о взрыве беспилотника

Взрывная волна от удара беспилотника в Ростове-на-Дону по многоэтажке была такой силы, что из-за нее в ближайших зданиях посыпалась штукатурка, затряслась мебель, перепугав домашних животных, рассказала NEWS.ru местная жительница Александра. Она добавила, что в соседнем от нее доме вылетели стекла в окнах.

Взрывной волной на моем балконе обрушило все, а в квартире посыпалась штукатурка со стен, затряслись стол, компьютер, шкафы. Мой кот свалился с лежанки, прижал уши и спрятался под кровать. На улице Тельмана неподалеку от моего дома повылетали стекла, — поделилась Александра.

Девушка заметила, что ей очень жаль всех мирных людей, которые проживают в пострадавших домах, особенно детей. Однако она подчеркнула, что местные, конечно, ошеломлены, но несмотря на случившееся, не поддаются панике и упадническим настроениям.

Ранее сообщалось, что число многоквартирных домов, пострадавших в Ростове в результате атаки беспилотников, достигло 15, среди них есть дома различной этажности, одно частное домовладение и административное здание. Пострадали 13 человек. Среди них — двое детей. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести.