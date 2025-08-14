Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 11:08

Названо число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону

Слюсарь: при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.

В медучреждения города сейчас доставлены двое раненых, их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу, — написал он.

До этого Слюсарь сообщил, что в результате атаки повреждения получили несколько многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы и представители администрации Ростова-на-Дону.

Взрыв в городе прогремел утром 14 августа, там была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ нанесли удар, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Некоторые заметили аппарат в небе за считаные минуты до того, как прогремел взрыв. Другие сообщили, что от хлопка у них затряслись окна.

Ростов-на-Дону
происшествия
ВСУ
атаки ВСУ
