Власти раскрыли ущерб жилым домам после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждения получили 15 домов

Число многоквартирных домов, пострадавших в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, достигло 15, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Повреждения получили также административное здание и частный дом.

Из-за происшествия повреждены 15 МКД (многоквартирные дома. — NEWS.RU) различной этажности, одно частное домовладение, одно административное здание, — говорится в сообщении.

Представители администрации добавили, что из резервного фонда города будет выделено финансирование на проведение восстановительных работ в поврежденных зданиях. До этого сообщалась о 10 многоэтажках, в которые пострадали окна и балконы.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленных ударах по жилой застройке. Он заявил, что приказ ВСУ атаковать Ростов-на-Дону был продиктован желанием максимально нанести вред мирному населению. По его словам, украинский лидер не способен противостоять российской армии и потому направляет беспилотники на школы и больницы.