14 августа 2025 в 15:40

Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Ростов-на-Дону

Пострадавшие в Ростове-на-Дону дети находятся в среднетяжелом состоянии

Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ Фото: РИА Новости

Дети, пострадавшие при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. По ее словам, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, — написала Львова-Белова.

Ранее в СК РФ сообщили, что по факту атак ВСУ на гражданские объекты Ростова-на-Дону и Белгорода возбуждены уголовные дела о теракте. Всего пострадали 16 мирных жителей, получивших различные ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь. Также, по информации ведомства, поврежденными оказались несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону.

Взрыв в Ростове-на-Дону прогремел утром 14 августа, была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо.

До этого в Сети появились кадры атакованного украинским беспилотником здания правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел рано утром.

