15 августа 2025 в 00:27

«Он ужасен»: в США раскритиковали главу офиса Зеленского Ермака

Fox News: глава офиса Зеленского Ермак раздражает США своим подходом

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак своими нестандартными методами работы вызывает раздражение в Вашингтоне, сообщает Fox News со ссылкой на источники. Его стиль не нравится как американскому истеблишменту, так и некоторым украинским чиновникам.

По информации телеканала, Ермак часто запрашивал встречи на Капитолийском холме, не имея четкой повестки или конкретных просьб о поддержке Киева. Бывший сотрудник Сената США раскритиковал главу ОП за неумение взаимодействовать с разными американскими политическими силами.

Ведение дел с Дональдом Трампом, с MAGA-республиканцами очень отличается от ведения дел с либералами Джо Байдена, и нужно уметь разговаривать с обеими сторонами и в то же время разными способами. Это сложно. И он в этом ужасен, — подчеркнул республиканец.

Ранее сообщалось, что Ермак хранит особую тетрадь, в которую он записывает суммы откатов западным лидерам. Как рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, он является личным «кошельком» Зеленского. Политик объяснил, что наличие такой тетради исключает возможность взлома данных.

Украина
США
Андрей Ермак
политика
