Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак своими нестандартными методами работы вызывает раздражение в Вашингтоне, сообщает Fox News со ссылкой на источники. Его стиль не нравится как американскому истеблишменту, так и некоторым украинским чиновникам.

По информации телеканала, Ермак часто запрашивал встречи на Капитолийском холме, не имея четкой повестки или конкретных просьб о поддержке Киева. Бывший сотрудник Сената США раскритиковал главу ОП за неумение взаимодействовать с разными американскими политическими силами.

Ведение дел с Дональдом Трампом, с MAGA-республиканцами очень отличается от ведения дел с либералами Джо Байдена, и нужно уметь разговаривать с обеими сторонами и в то же время разными способами. Это сложно. И он в этом ужасен, — подчеркнул республиканец.

Ранее сообщалось, что Ермак хранит особую тетрадь, в которую он записывает суммы откатов западным лидерам. Как рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, он является личным «кошельком» Зеленского. Политик объяснил, что наличие такой тетради исключает возможность взлома данных.