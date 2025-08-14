Мессенджер МАХ раскрыл масштаб блокировки мошенников Центр безопасности MAX заблокировал более 10 тысяч номеров мошенников в июле

Центр безопасности мессенджера MAX в июле заблокировал более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, которые выдавали себя за сотрудников государственных сервисов, правоохранительных органов или банков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. За тот же период удалено свыше 32 тысяч вредоносных и спам-документов.

В компании отметили, что информация о выявленных злоумышленниках направляется в Минцифры России. Замеченные в мошеннической деятельности аккаунты получают пожизненную блокировку.

Обеспечение безопасности пользователей в пресс-службе назвали безусловным приоритетом. Компания сотрудничает с ведущими отечественными организациями в сфере кибербезопасности и собирается продолжать решительные меры по пресечению недобросовестных действий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp сообщил о регистрации в мессенджере MAX. Он отметил, что это не составило никакого труда, и призвал подписываться на его канал на новой платформе.

Мэр Москвы Сергей Собянин также создал канал в российском мессенджере MAX. Градоначальник в первом сообщении поприветствовал пользователей и отметил, что его новый канал будет хорошей возможностью рассказать москвичам о жизни столицы.